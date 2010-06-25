"Бумбокс" хоче заспівати з оркестром пожежної безпеки

У четвер у одному зі столичних клубів популярний гурт "Бумбокс" презентував нову рок-платівку "Все включено".

"Ця подія відбулася одночасно в двох країнах - в Росії і в Україні. Ми сьогодні презентуємо фактично саунд цієї платівки на концерті", - пояснив соліст колективу Андрій Хливнюк під час прес-конференції перед концертом.

Більшість треків у новій платівці - це вже відомі хіти "Бумбокса" у новому роковому звучанні. Також до платівки увійшло дві нової пісні від колективу, кавери на пісню Ігоря Талькова "Летний дождь" та пісню гурту "Машина времени" "Звезды не ездят в метро".

Особливості нового альбому гурту в тому, що він записувався у новому складі.

Так, до вже звичної трійки - солістка Андрія Хливнюка, гітариста Андрія "Мухи" Самойло та діджея Валентина "Валіка" Матіюка приєдналися басист Денис Левченко та Олександр Люлякін.

"Це кардинально вплинуло на музику - новий склад, новий звук. Чи буде в наступному такий звук, який на цій платівці - невідомо", - зазначив Хливнюк.

Що ж до концепції виступів, то після виходу платівки "Бумбокс" продовжить давати концерти як в трьох, так і вп`ятьох.

А от "Палац Спорту" гурт збирати не хоче.

"Ми не плануємо збирати це чудове місце. Можливо, ми там гратимемо в рамках туру. Але ми ніколи не планували збирати майданчики, на яких нас не влаштовує акустика", - пояснив соліст.

Під час прес-конференції учасники колективу також розповіли про плани на майбутнє. Зокрема, "Бумбокс" зізнався, що в майбутньому могли б виступити з духовим оркестром.

"Якщо це виключно буде оркестр пожежної безпеки. Тільки так. З іншим духовим оркестром, мабуть, ні. Вони мають бути в шоломах", - пожартував вокаліст.

Що ж до того, чи хтось є для гурту "Бумбокс" взірцем серед українських колег, то в Хливнюка була така відповідь:

"Раніше ми вдома в Україні рівнялися на класні банди, але тепер ми номер один, тому ми рівняємося вже далі - в інших країнах".

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