Вистава-епатаж "Монологи вагіни"

29, 30 чеврня в "Кінопанорамі", що на вулиці Шота Руставелі, 19, відбудетьсявистава-епатаж "Монологи вагіни" режисер Джуліано ді Капуа – швейцарського італійця з петербурзькою пропискою , – який спільно з модельєром Лілією Киселенко створив російське читання великого театрального тексту, якому аплодували світові столиці від Лондона ка Нью-Йорка. Вартість квитків 150-280 гривень.

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