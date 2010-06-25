Лесь Подерв’янський з власною програмою
17:05, 25 червня 2010Культура
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14 липня о 20.00 у Crystal hall, що на Дніпровському узвозі, 1, з власною програмою виступить Лесь Подерв`янський.
Лесь Подерв’янський з одного боку – художник у третьому поколінні, випускник Академії мистецтв, класик сучасної української літератури, з іншої – культова персона українського андеґраунду, автор більше п`ятдесяти п`єс і книг «Герой нашого часу». Його творчість викликає неоднозначні відгуки. Прихована іронія в поєднанні зі справжньою майстерністю слова, використання ненормативної лексики в поєднанні з мелодійною українською мовою, зробило твори Леся культовими серед багатьох українців, і не тільки…
Ціна квитків 150-500 гривень.
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