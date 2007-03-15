Маленька дівчинка придумала новий номер для Цирку на воді

Минулого тижня відбулася прем`єра нового номеру в програмі унікального Цирку на воді, який вже другий місяць гастролює у Києві.

Тепер на арені замість одного виступає два морських леви. Молодий красень-лев Боб склав компанію артистичній і досвідченій Софі. Нові номери за участю двох морських тварин викликали справжнє захоплення публіки та аншлаги на представленнях, квитки на які розкуплені на два тижні вперед.

Унікальність програми у тому, що вона весь час доповнюється новими номерами. Якось цьому посприяла маленька дівчинка.

Андрій Шевченко, автор і керівник Цирку на воді розповів, що “одного разу після представлення до нас за лаштунки прийшла маленька дівчинка з величезним букетом квітів і попросила його передати левові Софі. А в букеті була листівка “Дорога Софі, я бажаю тобі, щоб на наступному представленні у тебе з`явився справжній друг. Адже так сумно грати одній”.

На “водній арені” Київського цирку також представлені екстремальні номери дресури з пітонами, крокодилом, голубами, собачками; лазерне і світлове супер-шоу; виступи акробатів, клоунів, балету, жонглерів, канатоходців, пожирача вогню, і живої вокалістки.

Гастролі Московського цирку будуть тривати в Києві до середини травня. Представлення відбуваються у Київському національному цирку (пл. Перемоги, 2) тепер не три, а чотири дні на тиждень: по четвергах і п`ятницях о 19:00, а також по суботах і неділях о 13:00 і 17:00.

Історія Російського цирку на воді почалася у 1998 році. Москвичі - єдині, хто традиційний цирковий формат трансформували в сучасне шоу на воді. Для цього автори проекту зібрали унікальну трупу циркових артистів різних жанрів і підготували програму з використанням традиційних циркових номерів і сучасних естрадних форматів у професійному звуковому і світловому супроводі.

У складі трупи – 53 артисти. На арені працюють в основному колишні спортсмени (майстри спорту, міжнародники) з синхронного плавання, легкої атлетики, спортивної та художньої гімнастики. Середній вік артистів – 23-24 роки.

“Водна феєрія” - це єдине в світі гастролююче водне шоу. На таке не вирішується жоден цирк у світі - настільки складно перевозити і встановлювати устаткування. Після того, як встановлюється басейн, його наповнюють 170 (!) тоннами морської води, яку заздалегідь проганяють через унікальні очисні споруди. Такі водні насоси раніше використовувалися тільки на літаках російської стратегічної авіації.