У Львові презентують фото про життя мешканців у 1939–41 роках

На площі Ринок у Львові буде експонуватися фотовиставка «Львів 1939 – 1941». На ній відтворять життя мешканців міста між початком Другої світової війни та початком радянсько-німецької війни.

Про це ZAXID.NET повідомили в прес-службі Львівської міської ради.

"Ця виставка – спроба розповіді про трагічну історію Львова періоду 1939-1941 рр., яка поєднує розрізнені три пам’яті: українців, поляків, євреїв", - стверджують організатори. Задум виставки здійснювали спільно українські та польські історики: Рафал Внук (Музей Другої світової війни), Оля Гнатюк, Ярослав Грицак (Інститут історичних досліджень), Маріуш Зайончковський (Інститут національної пам’яті) та Олег Павлишин (Львівський національний університет ім. І.Франка).

Виставка організована Польським і Українським інститутами національної пам’яті, за участі Інституту історичних досліджень Львівського національного університету та при підтримці Посольства Республіки Польща в Україні.

Як запевняють організатори, це перший спільний захід, адресований до широкої громадськості і презентований у публічному просторі.

Відкриття виставки відбудеться 2 липня об 11.00 на площі Ринок перед входом у Львівську міську раду.