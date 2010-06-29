День Маленької Чорної Сукні стане в Києві щорічним?

16:05, 29 червня 2010
Культура
0 0

Киянкам ідея вечірки в чорному вбранні припала до душі

Сьогодні організатори озвучили підсумки першого Дня Маленької Чорної Сукні, що відбувся в Києві. Організатори стверджують, що киянкам ідея вечірки в чорному вбранні припала до душі, і обіцяють, що подія стане ще одним традиційним столичним святом напередодні Дня молоді.

Близько тисячі гостей пришли на свято на Співочому полі, щоб помилуватися колекцією українського дизайнера Лени Іванової і подивитися під відкритому небом продовження культового фільму «Секс і місто». Численні глядачі розташувалися на пагорбах Співочого поля, а рівно 434 красуні потрапили в спеціальну VIP-зону, тому що вбралися відповідно до оголошеного раніше дрес-коду – в маленьку чорну сукню. Адже, як пояснили ідею свята автори: маленька чорна сукня – це класика, яку можна знайти в гардеробі кожної дівчини. Вона не сходить з модних подіумів вже багато десятків років. Чорна сукня підходить будь-якій дівчині, адже вона є чудовим фоном, на якому кожна зможе підкреслити свої принади.

Організатор свята Марина Гуніна говорить: «Ми організували День Маленької Чорної Сукні, щоб дати можливість дівчатам ще раз покрасуватися в бездоганних чорних сукнях і провести вечір з подругами, подивившись кіно просто неба. Нехай сьогодні лише 434 красуні підтримали нашу ідею, упевнені, що така симпатична акція може стати ще одним традиційним міським святом».

Гості «Дня Маленької Чорної Сукні» занурилися в атмосферу світу моди і стилю. У спеціальній зоні дівчата могли зробити бездоганний макіяж, крім того, стиліст створював ескіз ідеальної чорної сукні для кожної гості. У фото-зоні можна було сфотографуватися на червоній доріжці і відчути себе зіркою фільму, показ якого завершив програму вечора. Також порадував показ колекції від Лени Іванової. «Я постійно надихаюся новими речами. У своїй останній колекції я переосмислила класичну чорну сукню. Сукні вийшли жіночними, але і трохи зухвалими», - розповіла про показ дизайнер.

У фіналі вечора гості дивилися продовження культового фільму «Секс і місто» на великому екрані прямо просто неба. Адже це теж одна із забутих київських традицій – насолоджуватися мистецтвом на свіжому відпочинку. Багато киян ще пам`ятають функціонуючий Зелений театр. Організатори сподіваються, що свято наступного року буде також проведено на Співочому полі за тиждень до Дня Молоді.

Ася Кучина

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter