День Маленької Чорної Сукні стане в Києві щорічним?

Сьогодні організатори озвучили підсумки першого Дня Маленької Чорної Сукні, що відбувся в Києві. Організатори стверджують, що киянкам ідея вечірки в чорному вбранні припала до душі, і обіцяють, що подія стане ще одним традиційним столичним святом напередодні Дня молоді.

Близько тисячі гостей пришли на свято на Співочому полі, щоб помилуватися колекцією українського дизайнера Лени Іванової і подивитися під відкритому небом продовження культового фільму «Секс і місто». Численні глядачі розташувалися на пагорбах Співочого поля, а рівно 434 красуні потрапили в спеціальну VIP-зону, тому що вбралися відповідно до оголошеного раніше дрес-коду – в маленьку чорну сукню. Адже, як пояснили ідею свята автори: маленька чорна сукня – це класика, яку можна знайти в гардеробі кожної дівчини. Вона не сходить з модних подіумів вже багато десятків років. Чорна сукня підходить будь-якій дівчині, адже вона є чудовим фоном, на якому кожна зможе підкреслити свої принади.

Організатор свята Марина Гуніна говорить: «Ми організували День Маленької Чорної Сукні, щоб дати можливість дівчатам ще раз покрасуватися в бездоганних чорних сукнях і провести вечір з подругами, подивившись кіно просто неба. Нехай сьогодні лише 434 красуні підтримали нашу ідею, упевнені, що така симпатична акція може стати ще одним традиційним міським святом».

Гості «Дня Маленької Чорної Сукні» занурилися в атмосферу світу моди і стилю. У спеціальній зоні дівчата могли зробити бездоганний макіяж, крім того, стиліст створював ескіз ідеальної чорної сукні для кожної гості. У фото-зоні можна було сфотографуватися на червоній доріжці і відчути себе зіркою фільму, показ якого завершив програму вечора. Також порадував показ колекції від Лени Іванової. «Я постійно надихаюся новими речами. У своїй останній колекції я переосмислила класичну чорну сукню. Сукні вийшли жіночними, але і трохи зухвалими», - розповіла про показ дизайнер.

У фіналі вечора гості дивилися продовження культового фільму «Секс і місто» на великому екрані прямо просто неба. Адже це теж одна із забутих київських традицій – насолоджуватися мистецтвом на свіжому відпочинку. Багато киян ще пам`ятають функціонуючий Зелений театр. Організатори сподіваються, що свято наступного року буде також проведено на Співочому полі за тиждень до Дня Молоді.

Ася Кучина