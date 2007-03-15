Львівська молодь виступила проти Вєрки Сердючки

14 березня у Львові відбулася прес-конференція, на якій представники 10 громадських і молодіжних організацій Львівщини зробили спільну заяву, щодо участі Вєрки Сердючки в пісенному конкурсі “Євробачення” і ситуації в інформаційному просторі України.

У прес-конференції взяли участь представники від МГО "Сокіл", Християнсько Демократичний Союз , ЛОО "Українська Народна Молодь", ЛКО Молодий Народний Рух, Молодіжна референтура Конгресу Українських Націоналістів, Товариство Українських Студентів Католиків "Обнова", профком студентів ЛДМА ім. Миколи Лисенка, ГО "Молодіжний Націоналістичний Конгрес", ЛОМГО "Клуб творчої молоді", ЛОМГО "Спілка студентів та молодих науковців".

Андрій Хомицький, член МГО "Сокіл", депутат Львівської міської ради: "Ми виступаємо проти того, аби Вєрка Сердючка була представником України на “Євробаченні”, оскільки вважаємо, що людина, яка заповнила анкету учасника ‘Євробачення” вказала свою стать, як жіночу, будучи чоловіком, ганьбить Україну на всю Європу. Закликаємо відмінити результати відбіркового туру України і провести новий відбірний тур, у якому Андрій Данилко не братиме участі. Якщо ж такого не відбудеться, то ми закликаємо усіх бойкотувати саме “Євробачення”. Я вважаю, що голосували за Сердючку, ті хто не любить українську культуру, для того, щоб її дискредитувати”.

Хомицький від імені інших представників конференції зазначив, що перемога Сердючки у відбірковому турі в Україні є - прямим наслідком політики уряду Віктора Януковича, зокрема Дмитра Табачника.