Декілька столичних театрів одержать кошти від міської влади

Влада Києва визначила 9 муніципальних театрів, що одержать преференції у 2007 році, повідомила 15 березня прес-служба міськадміністрації.

Це Київський академічний театр ляльок, Київський міський театр ляльок, Київський академічний театр юного глядача на Липках, Київський академічний театр драми на лівому березі, Київський театр маріонеток, театри "Вільна сцена" і "Колесо", Київський академічний театр оперети і Майстерня мистецтв "Сузі’я ".

Як повідомив заступник глави міськадміністрації Віталій Журавський, на базі міського театру маріонеток і театру "Вільна сцена" будуть створені експериментальні муніципальні театри. Вони одержать додатково по 150 тис. грн. на реалізацію творчих проектів.

Журавський також зазначив, що столична влада не припиняла фінансування інших муніципальних театрів, а просто відмовилася від колишньої схеми розподілу коштів порівну. "Суть міської і театральної реформи полягає в тому, що місто намагається ввести конкретні показники і критерії з визначення обсягу фінансування тих або інших театрів. Цього року було збільшено фінансування театрів до 37 млн. 587 тис. грн., але з цього року були введені категорії з фінансування . Преференції одержали театри, що працюють з дитячою аудиторією, театри, у яких йде будівництво й театри, що виконують соціально-творче замовлення, що відповідає інтересам міста", - цитує чиновника прес-служба.

Цього року, за словами Журавського, столична влада збільшила додаткове фінансування дев`ятьох театрів, що мають власне творче обличчя, збирають повні глядацькі зали та отримують прибуток від своєї діяльності.