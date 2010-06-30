Вийшов трейлер до фільму "Гарі Поттер і Дари смерті"

Офіційний трейлер фільму "Гарі Поттер і Дари смерті: Частина 1" з`явився в Інтернетіі його можна побачити в кінотеатрах перед сеансами. Перша частина екранізації останньої книги про Гарі Поттера обіцяє бути набагато похмурішою за попередні серії, пише The Telegraph.

У новій серії Гарі зіткнеться з Лордом Волдемортом, його заклятим ворогом, і вони обидва готуються до фінальної битви.

Волдеморт, роль якого виконує Ральф Файнс, купив владу і контролює Міністерство магії і Хогвартс.

У фільмі також показані романтичні відносини, що розвиваються, між Роном Уїзлі (Руперт Грінт) і Герміоною Грейнджер (Ема Уотсон), включаючи перший поцілунок.

Перша частина "Дарів смерті" вийде на екрани Великобританії 19 листопада. Другої частині фанатам доведеться чекати вісім місяців – до 15 липня 2011 року. Трейлер включає сцени з обох частин.

Як відзначає видання, творці фільму ледве-ледве уклалися в юнацький вік головного тріо – Руперту Грінту вже 21, Деніелу Редкліффу 21 виповниться в липні, Емі Уотсон – 20.

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