Ларрі Кінг залишає своє шоу

Знаменитий ведучий телекомпанії CNN Ларрі КИНГ залишає своє шоу, яке він вів 25 років. Про це сам Л.КІНГ повідомив через систему коротких повідомлень Twitter.

Колишній радіоведучий почав вести своє шоу на телеканалі CNN рівно чверть століття тому. Першим співрозмовником Л.КІНГА став тодішній губернатором штату Нью-Йорк Маріо КУОМО, повідомляє NEWSru.

Відтоді в студії передачі Larry King Live як співрозмовники ведучого побували президенти різних країн, політики, актори та інші знаменитості.

Ця передача увійшла до Книги рекордів Гіннесса як така, що найдовше виходить на одному й тому ж каналі в один і той же час у жанрі ток-шоу.

"Цією осені я хотів би закрити програму", - йдеться в повідомленні 76-річного метра тележурналістики. За словами Л.КІНГА, йому хотілося б присвячувати більше часу сім`ї, і, зокрема, "ходити на змагання, в яких беруть участь його діти", передає ІТАР-ТАСС.