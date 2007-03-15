На УТ-1 стартував проект ”Кіно.UA”

Новий проект, спрямований на підтримку в Україні авторського кінематографа, стартував на Першому Національному телеканалі (УТ -1).

Про це сьогодні на прес-конференції 15 березня повідомив президент Національної телекомпанії України Віталій Докаленко . За словами Докаленка , Перший національний телеканал буде підтримувати молоді таланти, а також представляти глядачам роботи українських режисерів, що з різних причин до цього часу не дійшли до глядача. Показувати будуть не тільки поетичне кіно, але й бойовики (90-х років). Деякі фільми жодного разу ніде не транслювалися.

За словами автора програми Сергія Неретіна, "Кіно.UA" стане програмою, яка доступно і цікаво буде висвітлювати події, що стосуються українського кінематографа.

Як додаток до "Кіно.UA" стартує "Кіно.UA – ток-шоу”. Передбачається, що перед фільмами українських кінорежисерів, які демонструватимуться в ефірі Першого буде сюжет про створення картини, авторів, акторський склад і т.д. А після – обговорення стрічки з гостем студії у форматі міні ток-шоу. Запрошувати будуть також політиків.

За словами творців, список фільмів уже затверджений з державною службою кінематографії України.

Українське кіно потребує свіжих ідей! Саме тому Перший Національний телеканал і фестиваль “Відкрита ніч” оголошують про початок конкурсу проектів короткометражних ігрових фільмів “Відкрите кіно”.

Фільми - переможці вперше демонструватимуться вночі на Андріївському узвозі й у прямому ефірі Першого Національного в конкурсній програмі фестивалю “Відкрита ніч – дубль Одинадцятий”, а 5 найбільш цікавих проектів отримають можливість відзняти короткометражні фільми на технічній базі НТКУ.