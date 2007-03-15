Відбудеться термінова прес-конференція Національної Спілки кінематографістів України. Учасники: голова НСКУ Борис Савченко, режисер Михайло Іллєнко, кінознавець Лариса Брюховецька, режисер Борис Небієрідзе, кінодраматург Світлана Степаненко. До участі запрошені: голова Держслужби кінематографії Ганна Чміль і президент Академії Мистецтв України Андрій Чебикін. Буде оголошено про декілька сенсаційних подій, що сталися останнім часом і ще не отримали розголосу; оприлюднено пропозиції до проекту указу про подолання кризи у кінематографі, що планує підписати Президент України (Будинок кіно, вул.. Саксаганського, 6, блакитна вітальня). Телефон: 287-75-57.