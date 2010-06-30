Одеський губернатор обіцяє зробити російську другою офіційною

Голова Одеської обласної державної адміністрації Едуард МАТВІЙЧУК висловив намір зробити російську мову в регіоні другою офіційною нарівні з українською.

Про це він повідомив під час спілкування з журналістами, передає інформагентство «Репортер».

За словами губернатора, націоналісти роблять йому зауваження з приводу того, що він розмовляє російською. «Не треба нас учити любити Україну, я державну мову знаю краще, ніж вони», - заявив Е.МАТВІЙЧУК. Водночас він зазначив, що думає російською мовою, яка в нього «в крові».

На думку губернатора, мовне питання останні 5 років штучно роздуте для того, щоб населення Одеської області втратило своє коріння. «Для жителів Одеської області російська мова - це мова міжнародного спілкування», - наголосив він.

Е.МАТВІЙЧУК також заявив, що до його планів входить введення російської мови як другої офіційної на регіональному рівні. Це дозволить вирішити питання з обов`язковими субтитрами на телебаченні, вивісках, а також зробити вивчення російської мови в школах не факультативним, а повноцінним.

При цьому «Репортер» відзначає, що в Україні діє Європейська Хартія регіональних мов і мов меншин, згідно з якою російська мова може мати статус офіційної на певній території, наприклад - в Одеській області. Для цього необхідне лише рішення обласних органів самоврядування. Таке рішення дозволить кінотеатрам, ЗМІ, школам, вишам, судовим органам тощо працювати російською мовою.