У Кабміні таки повернуть російський дубляж у кінотеатри

На сьогодні в Кабміні майже готова постанова, якою регулюватиметься мовна ситуація в українському прокаті. Його авторами називають нардепів-регіоналів Олега Царьова і Ірину Бережну.

Як пише «Сегодня», проект має замінити постанову Мінкульту від 18 січня 2008 року, яким заборонявся російський дубляж західних фільмів. У новому проекті ця норма усунена: фільм може бути дубльований російською мовою за наявності українських субтитрів. «Але все знищується новою нормою: дублювати фільм російською можна лише в Україні, – говорить гендиректор мережі кінотеатрів «Мультиплекс» Антон Пугач. – Ніхто цього не робитиме, коли вже існує російський дубляж, зроблений в Росії. Адже за дубляж платять іноземні компанії-правовласники, і якщо їх попросити зробити ще один російський дубляж, вони скажуть – так візьміть доріжку, зроблену для Росії. Їм неможливо буде пояснити, навіщо вони повинні витрачати гроші на одне і те ж двічі».

Самі автори проекту мотивують свою пропозицію необхідністю розвитку українського кінематографу (тобто наші актори матимуть роботу на дублюванні). Утім, як повідомив нардеп-регіонал Вадим Колесніченко, за його інформацією, в проекті Царьова-Бережної немає такої жорсткої норми, а проект, про який йдеться (з російським дубляжем, зробленим в Україні), внесений Мінкультом за результатами роботи однієї з робочих груп, і зовсім не факт, що його приймуть саме в цьому вигляді.

У Кабміні підтвердили, що внесений проект не узгоджений і коректуватиметься.

До речі, за словами джерела в Кабміні, прем’єр-міністр Микола Азаров вимагає вирішення питання з поверненням російського дубляжу в кінотеатри в найкоротші терміни і вже висловлював невдоволеність його затягуванням. У Мінкульті нам сказали, що міністр Михайло Кулиняк ситуацію прокоментує на прес-конференції в четвер.

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