Літературний мікс або дегустація Книжкової Країни Мрій

30 червня у дворику музею Івана Гончара відбулася „дегустація” Книжкової країни мрій. Журналісти та глядачі куштували письменницький куліш, були суддями першого Кобзарського слему та слухали гагаузьку поезію мовою оригіналу.

Поки триває підготовка до етнофестивалю «Країна Мрій», організатори запропонували нам унікальну можливість: на власні очі побачити, що готує для відвідувачів Книжкова „Країна мрій” 10 та 11 липня цього року. Окрім книжкового ярмарку, заходи книжкової тематики відбуватимуться на Сцені у подвір’ї музею Гончара, Великій літературній сцені, майданчиках „Майстер-кляса” та „Курінь”.

Генеральну репетицію перед першим в історії Кобзарський слемом представили кобзар-унікум Ярослав Джусь (володар призу глядацьких симпатій шоу „Україна має талант”) в дуеті з Юрієм Миронцем та легендарний Микола Плекан (єдиний виконавець, який грає на рідкісному старовинному інструменті – торбані).

Слем – це змагання серед поетів у майстерності, переможця в якому визначають глядачі. Відповідно „кобзарський слем” – це змагання серед кобзарів у сучасному форматі. У цьому неординарному заході, який відбудеться у рамках „Країни мрій”, уже погодилися взяти участь як „корифеї” кобзарського мистецтва, так і „свіжа кров” – випускники Стрітівського кобзарського училища. На «дегустації» переміг Микола Плекан, але велике змагання чекає на кобзарів 10 липня о 16.30 на Великій літературній сцені. У першому Кобзарському слемі візьмуть участь такі відомі кобзарі: Едуард Драч, Тарас Компаніченко, Іван Лузан, Денис Сагіров, Володимир Вікарчук в дуеті з Юрієм Миронцем, Ярослав Джусь, Микола Плекан та інші майстри самобутнього кобзарського мистецтва.

Цьогорічна Книжкова Країна Мрій буде не лише цікавою, а й смачною. На відвідувачів чекає марафон кулешів від українських зірок, а презентували його сьогодні Брати Капранови. У дворику музею Гончара письменники готували Очаківський куліш за усіма правилами: на вогнищі і в казанку. Можна було спостерігати за процесом, долучитись до процесу приготування та споживання кулешу. Щоправда, зрозуміти з першого разу всі тонкощі приготування цієї польової страви не вдалось, тому потрібно, як мінімум, побачити і скуштувати її ще раз — вже на Країні Мрії.

А 10-11 липня у дворику музею Гончара відвідувачі зможуть абсолютно безкоштовно покуштувати куліш від Богдана Бенюка, «Казковий куліш» від Сашка Лірника, куліш «За родинним рецептом» від Ірен Роздобудько та Міли Іванцової, «Мисливський куліш» від Олексія Волкова, куліш Від Видавництва Старого Лева та «Козацький куліш» від подружжя Лапікур. У перервах між приготуванням глядачів розважатимуть барди. Кожен глядач зможе проголосувати з куліш, який смакував йому найбільше, а ввечері у неділю за результатами голосування буде оголошено кращого „майстра кулешу”.

Країна Мрій – фестиваль етнічний, тож на книжкову частину приїдуть представники етнічних спільнот України – представляти свою літературу. На «дегустації» була присутня гагаузька поетка та перекладачка Ольга Бондар. Її щирі, проникливі вірші не залишили нікого байдужим.

Минулого року виступи представників літератур народностей, які мешкають на території України, користувалися підвищеною увагою публіки. Тому цього року організатори вирішили повторити захід, запросивши до участі ще більше письменників. 10 липня о 14-00 на Великій літературній сцені розпочнеться фестиваль представників літератур етнічних спільнот України. Болгарка Антоніна Іванова, циганка Наталія Варакуда, кримські татари Гюльнара Усеїнова та Лейля Алядінова, гагаузи Ольга Бондар та Наталя Урум, представники інших етнічних спільнот читатимуть власні твори мовою оригіналу та в перекладі на українську.

Запланований «на десерт» Вечір іронічної поезії презентували визнані майстри жанру Сергій Пантюк та Артем Полежака, який навіть читав гумористичні проповіді. Поезія може не тільки описувати високі почуття, але й смішити, підтвердженням цьому стали посмішки та аплодисменти публіки. Переконатися у цьому зможуть відвідувачі „Країни мрій” під час Вечора іронічної поезії, який розпочнеться на Великій літературній сцені 10 липня о 18-00. До участі запрошено корифеїв гумористичного жанру, серед яких – Юрко Позаяк.

Програму безкоштовних майстер-класів, що очікує на громадян «Країни Мрій», презентувала художниця Ольга Верменич. Вона навчала журналістів мистецтву краснопису.

Крім каліграфії, 10-11 липня на майданчику „Майстер-кляса” відвідувачі навчаться: лозоплетінню (майстер-клас із цього ремесла проведе автор підручника з лозоплетіння Валерій Федоров), паперової пластики (майстер-клас черкаської майстрині Асі Гонци), створення абетки своїми руками (майстер-клас Оксани Чорновіл), палітурення книжок (майстер-клас Ані Sann), ілюстрації книжок - дорослих і дитячих (майстер-класи Олега Грищенка та Тетяни Горюшиної) та поспостерігати за процесом створення листівок.

Також Книжкова Країна мрій готує для відвідувачів:

● Виступи представників регіональних літератур України (Закарпаття, Буковини, Кривого Рогу, Одещини, Черкащини) – 11 липня о 14-00 на Великій літературній сцені.

● Поетичні читання від часопису „Київська Русь” – 11 липня о 18-00 на Великій літературній сені.

● Поетичні читання авторів сайту Гоголівська академія – 10 липня о 13-00 на майданчику „Курінь”.

● Презентації та читання від видавництв „Шкільний світ”, „Нора-друк”, „Грані-Т” – 10 липня з 14-00 до 18-00 на майданчику „Курінь”.

● Виступ літературного клубу київського Національного університету імені Т. Шевченка, „Яблучний фреш” від поетичного об’єднання sevama, „школа життя” від письменниці Ганни Ручай – 11 липня з 13-00 до 18-00 на на майданчику „Курінь”.

● Читання-реконструкція „Обдаровування Марени” від поеток-двотисячниць – 10 липня о 14-30 на сцені у дворику музею Гончара.

● Книжковий ярмарок – 10-11 липня, з 11 до 19-00.

Все це та багато іншого – на Книжковій Країні мрій цього року.

Етнофестиваль „Країна мрій” відбудеться 10-11 липня на співочому полі у Києві. Ініціатор фестивалю – Олег Скрипка.Партнер фестивалю – компанія „Кока-Кола Україна”Інформаційні партнери Літературної частини „Країни мрій”: УНІАН-Культура, радіо „Ера”, газета „День”, журнал «Український тиждень», журнал „Слово жінки”.