Портрет Елізабет Тейлор Уорхола продали за $10 мільйонів

Портрет Елізабет Тейлор, створений Енді Уорхолом у 1963 році, проданий на аукціоні Christie`s у Лондоні за 6,76 мільйона фунтів стерлінгів (10,17 мільйона доларів США).

Про це повідомляє Associated Press.

До початку торгів, що пройшли в Лондоні увечері 30 червня, роботу Уорхола, що зберігалася в приватній колекції, організатори аукціону розраховували продати за 6-8 мільйонів фунтів стерлінгів (9-12 мільйонів доларів).

Володарем портрета Срібна Ліз став анонімний покупець.

Срібна Ліз була написана в 1963 році. Полотно знаходилося в приватній колекції 20 років і весь цей час не виставлялося на загальний огляд.

***Енді Уорхол (1928-1987), художник, режисер і редактор, вважається одним з видних і повною мірою оцінених ідеологів американської субкультури.

Навколо Уорхола склалася особлива субкультура молоді, одна з учасниць якої феміністка Валері Соланас у 1968 році вистрілила у вчителя, важко поранивши його в живіт. Не дивлячись на те, що життя Уорхола вдалося врятувати, протягом двох подальших років він залишався інвалідом і наслідки поранення стали причиною його смерті.

У травні 2007 року його шовкографія Аварія зеленої машини була куплена за 71,7 мільйона доларів – ціновий рекорд на твори післявоєнних художників.

Кореспондент