”Океан Ельзи” позмагається за нагороду з російськими рок-гуртами

Український гурт “Океан Ельзи” претендує на три нагороди російської музичної премії Fuzz-2007, яка щорічно вручається однойменним російським журналом.

У номінаціях на звання кращого гурту року, live-гурту та кращий альбом року конкурентами українському гурту стануть рок-групи “Арія”, “Акваріум”, “Нічні снайпери”, а також “Ленінград”, “Мумій Троль”, “Сплін”.

Таку інформацію розмістив офіційний сат українського рок-гурту.

Номінантів на премію FUZZ висуває редакція журналу FUZZ, але остаточне рішення приймається після голосування експертів, відомих діячів культури і музичних критиків Москви й Санкт-Петербурга.

У 2007 році премія FUZZ буде вручатися у сімох номінаціях, що визначать кращих у таких категоріях: група/артист, альбом, пісня, відеокліп, нова група/артист, live-група і спеціальна премія Клубна сцена.

Відзнакою премії є бронзова статуетка музичного значка forte. Вручення премії відбудеться 14 квітня 2007 року в найбільшому концертному комплексі Санкт-Петербургу й за традицією супроводжуватиметься традиційним живим концертом рок-зірок - номінантів і лауреатів Премії.