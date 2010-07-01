Помер відомий український філософ Сергій Кримський

На 81 році життя помер український філософ і культуролог Сергій Кримський.

Свої співчуття висловила партія "Фронт змін".

"Сергій Кримський належав до тієї когорти інтелектуалів, які не упокорюються з абсурдами і бояться, як говорив сам філософ, пропустити підтримкою народження нових істин. Він був Особою і Ученим, чий авторитет не вимагав казенних звань і мішури регалій", - йдеться в співчутті, поширеному прес-службою партії.

Сергій Кримський - український філософ, лауреат Шевченківської премії 2005 року, член Нью-Йоркської Академії наук.

Народився 2 червня 1930 р. в Артемівську на Донбасі. 1953-го закінчив філософський факультет Київського державного університету ім. Тараса Шевченка.

Із 1957-го працював в Інституті філософії ім. Григорія Сковороди НАН України в напрямках логіки, методології та культурології науки. Доктор філософських наук.

Автор книжок "Философия как путь человечности и надежды" (2000), "Запити філософських смислів" (2003), "Заклики духовності ХХІ століття" (2003), "Під сигнатурою Софії" (2008), "Ранкові роздуми" (2009).

Одне зі своїх останніх інтерв’ю Сергій Кримський дав журналу "Країна", яке вийшло у 5 номері від 19 лютого 2010 року.

Gazeta.ua