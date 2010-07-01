Кулиняк не знає, як правильно вимовляється прізвище Подерв'янського

Міністр культури й туризму України Михайло КУЛИНЯК заявляє, що завжди готовий до зустрічі з «вільними художниками, але це культура, яка сьогодні дає собі раду».

Про це він заявив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Києві за сто днів роботи міністерства.

«Ми митців збираємо постійно. Збираємо керівників національних колективів, цирків, профспілок. Наприклад, сьогодні в нас нарад з керівниками навчальних закладів», – сказав міністр.

На запитання кореспондента УНІАН, чи не збирається міністр зустрітися з провідними митцями, щоб обговорити проблеми культури, оскільки деякі з них, зокрема Олег СКРИПКА, Лесь ПОДЕРВ’ЯНСЬКИЙ називають саме міністерство «архаїчним», а міністра - «нікому невідомим мужиком»,він відповів: «Розумієте, Олег СКРИПКА не належить до сфери управління Міністерства культури. Ви можете назвати це архаїзмом, Бог з ним, але я не можу, наприклад, сказати герою України пану ВАНТУХУ: «Знаєте, Мирославе Михайловичу, у вас є багато проблем, але мені треба зустрітися з Лесем ПОДЕРЕВЛЯНСЬКИМ (міністр кілька разів неправильно називав прізвище відомого українського митця - УНІАН) і Олегом СКРИПКОЮ, а потім я зустрінуся з вами». Я цього поки зробити не можу”.

«Я з ними обов’язково зустрінуся, але зараз треба вирішити питання, які в сфері культури, колективів, які належать до управління Міністерства культури”, – сказав М.КУЛИНЯК.

Міністр зізнається, що теж колись працював у колективі, грав народну музику, «й також не знав, хто в нас міністр культури. І це нормально», – вважає він.

Водночас заступниця міністра Ольга БЕНЧ додала, що коли О.СКРИПКА отримував дотацію на фестиваль «Країна мрій», то не називав міністерство архаїчним, а коли його народ просить виступити, то Міністерство культури не в змозі оплатити гонорар, який хоче він.

“Передайте СКРИПЦІ, – попросила заступниця міністра, - що він інтерпретує на основі народних канонів і народних традицій, за які народ ніколи гроші не брав, і якщо він хоче розвивати молодь і народ, то нехай не просить у Мінкульту такий гонорар, який держава не може сплатити. А ПОДЕРЕВ’ЯНСЬКОМУ передайте, що Міністерство культури опікується класичними віковічними традиціями, а він ще поки до такої не входить”.