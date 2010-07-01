НТКУ оголосила відбір на "Євробачення-2011"

Національна телекомпанія України 1 липня оголосила національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2011".

Про це на прес-конференції повідомив заступник генерального директора НТКУ Валід Арфуш.

За його словами, 5 липня на офіційному сайті телекомпанії з`явиться інформація про правила відбору, про вимоги до учасників, а також контакти, за якими можна відправити свою заявку.

Кастінги пройдуть 19, 20 і 21 серпня в Києві на відкритому майданчику розважального комплексу "Арена", у ході їх планується відібрати 50 учасників.

З середини жовтня відібрані учасники почнуть представляти свої пісні на конкурсі, який транслюватиметься НТКУ, система голосування на ньому буде змішаною: 50% – голоси журі, 50% – голоси телеглядачів.

НТКУ планує визначити фіналіста в середині лютого 2011 року.

Склад журі національного відбору на даний момент формується.

У квітні НТКУ заявляла про намір почати національний відбір на "Євробачення-2011" 6 червня.

29 травня співачка Alyosha зайняла 10 місце на "Євробаченні-2010", яке проходило в Осло (Норвегія).

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