НТКУ оголосила відбір на "Євробачення-2011"
Журі ще формується
Національна телекомпанія України 1 липня оголосила національний відбір на пісенний конкурс "Євробачення-2011".
Про це на прес-конференції повідомив заступник генерального директора НТКУ Валід Арфуш.
За його словами, 5 липня на офіційному сайті телекомпанії з`явиться інформація про правила відбору, про вимоги до учасників, а також контакти, за якими можна відправити свою заявку.
Кастінги пройдуть 19, 20 і 21 серпня в Києві на відкритому майданчику розважального комплексу "Арена", у ході їх планується відібрати 50 учасників.
З середини жовтня відібрані учасники почнуть представляти свої пісні на конкурсі, який транслюватиметься НТКУ, система голосування на ньому буде змішаною: 50% – голоси журі, 50% – голоси телеглядачів.
НТКУ планує визначити фіналіста в середині лютого 2011 року.
Склад журі національного відбору на даний момент формується.
У квітні НТКУ заявляла про намір почати національний відбір на "Євробачення-2011" 6 червня.
29 травня співачка Alyosha зайняла 10 місце на "Євробаченні-2010", яке проходило в Осло (Норвегія).
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