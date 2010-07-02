Кіно, дубльоване в Росії, не отримає прокатного посвідчення

Міністр культури й туризму України Михайло КУЛИНЯК пообіцяв, що Державна служба кінематографії України не видаватиме прокатне посвідчення дистриб’юторам, які завозитимуть фільмокопії іноземних фільмів, зроблених у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, підбиваючи підсумки ста днів роботи міністерства.

За словами міністра, якщо дистриб’ютору буде вигідно зробити фільмокопію російською, то нехай робить російською, але з українськими субтитрами. Ніхто їм не заважатиме, додав він.

«Тобто все робитиметься тут, щоб наші актор були зайняті для дубляжу», – сказав він.

Нагадаємо, що на сьогодні в Кабміні майже готова постанова, якою регулюватиметься мовна ситуація в українському прокаті. Її авторами називають депутатів від Партії регіонів Олега ЦАРЬОВА та Ірину БЕРЕЖНУ.

Проект має замінити постанову Мінкульту від 18 січня 2008 року, яким заборонявся російський дубляж західних фільмів. У новому проекті ця норма усунена: фільм може бути дубльований російською мовою за наявності українських субтитрів.