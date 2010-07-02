У столиці розпочав сезон річковий трамвай

У Києві від учора почав сезонну роботу річковий трамвай.

Відкрито маршрут №1, що з’єднує Оболонь з Поштовою площею, на якому введено в дію ще одну зупинку - причал "Наводницький парк".

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті маршруту взяв участь заступник голови КМДА Олександр МАЗУРЧАК.

“В попередньому році вже діяв такий річковий трамвай. Показав свою ефективність. Перевезено було 14 тис. пасажирів, з них 3 тис. – пільгових, яких безкоштовно перевозили. В цьому році теж будуть перевозитися безкоштовно пільгові категорії населення”, – зазначив О.МАЗУРЧАК.

За його словами, в майбутньому КП “Плесо” та приватні перевізники, задіяні в цьому проекті, мають можливість розширювати маршрути перевезень вздовж берегів Дніпра, але для цього потрібно, щоб був пасажиропотік. О.МАЗУРЧАК вважає, що цей вид транспорту має сподобатися киянам і бути популярним, водночас на сьогодні він є більше соціальний, ніж комерційний.

“Це є приклад публічно-приватного партнерства, коли і приватні структури, і комунальне підприємство займаються цим. І мабуть це потрібно тиражувати і розширювати в інші сфери в Києві”, – зазначив він.

Представник керівництва міста додав, що цього року вартість проїзду на річковому трамваї становить 15 грн., тоді як торік це було 20 грн.

За інформацією гендиректора КП «Плесо» Євгена АНІСІМОВА, передбачено, що інваліди та діти до 7 років будуть перевозитись безплатно, а пенсіонери – за пільговою ціною, що становить 5 грн.

Керівник “Плесо” також розповів, що в перспективі на цей рік – відкриття ще однієї станції – "Гідропарк". Поки передбачено, що курсуватимуть трамваї у вечірній час, але якщо транспорт стане популярним, буде поновлено й ранкові маршрути.

Є.АНІСІМОВ зазначив, що жодної копійки з бюджету столиці на проект не витрачено.

Згідно з розкладом о 18.00 судно вирушатиме з причалу № 7 “Поштова площа” і за півгодини прибуватиме на “Березняки”, а через 10 хвилин - у “Наводницький парк”. О 19.00 трамвайчик відчалюватиме на Поштову площу. У напрямку “Оболоні” з сьомого причалу річковий трамвай відбуватиме о 19.30.