Львів кличе на свято сиру та вина

Свято сиру і вина проходитиме 30 липня – 1 серпня на подвір`ї Палацу Потоцьких у Львові.

– Сьогодні існує надзвичайно багато видів сирів та вин, а от можливостей їх спробувати, насолодитися і обрати улюблені поєднання досі було не так і багато, – інформують організатори свята. – Відтепер така нагода є. Понурити у світ сирів і вин та розібратися з розмаїттям їх видів можна буде на святі сиру та вина, що вперше проходитиме з 30 липня по 1 серпня у Львові.

Українці завжди славилися любов`ю до сирів, ще й виготовляють свій неповторний сир – бринзу.

Організатори свята ставлять собі за мету представити широкій споживацькій аудиторії на одному великому фестивалі-ярмарку велику кількість виробників, від великих підприємств до народних сироварів. А що може краще смакувати до шматочка смачного сиру, як не келих доброго вина?! Тому у фестивалі візьмуть участь й винороби, які представлять свої найкращі ароматні вироби і зможуть позмагатися за прихильність серед поціновувачів вина – гостей фестивалю.

Територія свята поділена на дві частини: перша – "Джаз, сир, вино і кіно", де презентуватимуть вишукані сорти вина та сиру. Дегустації проходитимуть у форматі світського рауту, а супроводжуватимуть усе це демонстрації найцікавіших короткометражних фільмів, класична музика і виступи джаз-колективів. У другій частині, що має назву "Народний двір", відтворять автентичну атмосферу українського села. Тут розмістять стилізовані сирні й винні ятки, де під супровід етнічної музики та народних забав будуть відбуватися презентації різних видів сиру і вина. Окрім того, на свято приїдуть народні колективи з Гуцульщини та Бойківщини, а також автентичні трембітарі.

Гурмани запевняють, сир найкраще смакує з білим солодким вином. Зараз на сайті фестивалю можна дізнатися, який сорт вина найкраще пасує до якого виду сиру. Зрештою, приходьте і смакуйте.

Gazeta.ua