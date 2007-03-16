У фестивалю “Нова хвиля” з’явився конкурент – “Ейлат”

22-23 березня в Ізраїлі пройде перший Світовий конкурс молодих виконавців “Ейлат-2007”, про це сьогодні 16 березня на прес-коференції в УНІАН заявили співорганізатори цього конкурсу, заслужений діяч мистецтв України та керівник “Украдержконцерту” Валерій Куцевалов і генеральний продюсер музичного телеканалу ОТВ Володимир Орлов.

Відбуватися буде конкурс у два етапи. Першого дня конкурсанти будуть виконувати пісню мовою своєї країни, другого – світовий хіт.

За цінні подарунки, які обіцяють організатори, будуть боротися конкурсанти з України, Росії, Білорусі, Грузії, Ізраїлю і США. Зокрема, нашу країну будуть представляти Віталій Козловський і починаюча співачка Наталія Волкова.

У прямий ефір конкурсу на аудиторію Європи, Ізраїлю, Австралії та США буде транслювати телеканал “Ізраїль плюс”. З української сторони телевізійним партнером фестивалю “Ейлат-2007” стане “Перший національний”.

Організатори прогнозують, що конкурс молодих виконавців в Ейлаті пройде з розмахом і найближчим часом стане найпопулярнішим у світі. Слід зазначити, що спонсорами цього фестивалю є українські меценати, які поки хочуть залишитися невідомими.

Планується, що “фестиваль буде проходити не тільки в Ізраїлі, але й в Україні” – зазначив В.Куцевалов.

В журі з української сторони ввійде Русла Лижичко та Ян Табачник – голова журі.