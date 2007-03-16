Виставка про Голодомор подорожує Україною

У Чернігові, у музеї Михайла Коцюбинського відкрилася виставка "Розсекречена пам’ять", яка має за мету донести до мешканців регіону більше інформацію про голодомор 30-х років. На виставці представлено понад130 архівних матеріалів, оприлюднених Службою безпеки України, повідомляє канал –24”.

Співробітник галузевого архіву СБУ Василь Даниленко розповів, що виставка відображає те, що відбувалося в Україні з адаптацією за можливістю до того місця, де вона проводиться, адже представлені статистичні документи, накази стосуються усіх областей України.

Деякі документи мають на собі гриф "секретно": директиви, накази, матеріали архівних кримінальних справ, свідчення очевидців і багато іншого. На виставці вперше представлено й серії автентичних фотографій. Експозиція вже побувала у Києві, Донецьку, Луганську, Харкові, Сумах і Полтаві.

Наступним містом, куди завітає виставка "Розсекречена пам’ять" будуть Черкаси.