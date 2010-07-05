1 серпня почнуть приймати твори на здобуття Шевченківської премії

З 1 серпня Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка проводить прийом творів і робіт на здобуття Національної премії 2011 року.

Як повідомили УНІАН у комітеті, на здобуття найвищої в Україні премії у галузі культури, літератури і мистецтва, публіцистики і документалістики представляються нові, оригінальні твори і роботи, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх п’яти років.

Представлення творів і робіт на здобуття Національної премії проводиться Міністерством культури і туризму України, Національною академією наук України, Академією мистецтв України, творчими спілками, літературно-мистецькими об’єднаннями.

Подання на здобуття Національної премії 2011 року комітет приймає до 1 листопада за адресою: 01001, вул. Прорізна, 2, м. Київ-1.

Довідки про порядок прийому за телефонами: (044) 270-59-49, 278-11-93.