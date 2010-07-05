Янукович звільнив Миколу Жулинського

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ здійснив кадрові зміни в керівництві Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

Як повідомила кореспонденту УНІАН заступник глави Адміністрації Президента Ганна ГЕРМАН сьогодні В.ЯНУКОВИЧ підписав указ, яким звільнив з посади голови комітету Миколу ЖУЛИНСЬКОГО і призначив на цю посаду Бориса ОЛІЙНИКА.

Г.ГЕРМАН також повідомила, що найближчим часом буде переглянутий склад членів цього комітету, до якого увійдуть найкращі українські громадсько-політичні та наукові діячі.

Заступник глави АП також наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ тримає під щоденним неухильним контролем процес робіт із реконструкції Шевченківського музею-заповідника у Каневі.

За словами Г.ГЕРМАН, 23 серпня – напередодні Дня Незалежності України – Президент відвідає Канів, де особисто перевірить стан справ щодо відновлення Шевченківського музею-заповідника.