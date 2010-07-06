Режисер Бумера зніме фільм про Володимира Висоцького

Режисер Бумера Петро Буслов зніме фільм про Володимира Висоцького. Головну роль зіграє Сергій Безруков, повідомляє Комсомольская правда.

Фільм під робочою назвою Висоцький: Слава Богу, я живий вийде на екрани навесні 2011 року. Сценаристом картини буде син актора і музиканта Нікіта Висоцький.

Повний акторський склад картини буде оголошено 28 липня 2010 - у 30-річну річницю похорону Висоцького.

Дія фільму відбуватиметься влітку 1979 року - тоді у Володимира Висоцького стався серцевий напад прямо під час концерту в Бухарі, в результаті чого він пережив клінічну смерть.

Як повідомляє Lenta.ru, робота над проектом почалася ще в 2009 році. Спочатку режисером 4-серійного фільму, який тоді називався Чорна людина, мав стати Ігор Волошин, який зняв картину Олімпус Інферно. У березні 2010 стало відомо, що перший етап зйомок завершено.

Однак трохи пізніше проект був зупинено. Вже тоді ходили чутки, що режисерське крісло займе Буслов. Проте до сьогодні цю інформацію не підтверджували. Примітно, що Безруков мав грати Висоцького і в першому проекті.

Нагадаємо, що раніше Безруков відмовився зніматися в продовженні популярного серіалу Бригада. На офіційному сайті актора наводяться його слова з цього приводу:

"Я свою позицію не міняю, тим більше стосовно Бригади. Роль для мене закінчилася з 2002 року, виключаючи невелике камео, яке я зробив для Олексія Сидорова, коли він знімав Бій з тінню. Це був просто дружній автограф на допомогу режисеру, з яким ми знімали великий проект, при чому я зробив це абсолютно безкоштовно, просто з поваги до Олексія".

За словами Безрукова, протягом 8 років до нього не раз зверталися зі всілякими варіантами сценаріїв продовження Бригади, проте актор завжди відмовлявся від зйомок.

"Ще раз ставати Сашою Білим я не хочу. Якщо творці захочуть використовувати в новому фільмі щось зі старого матеріалу, знятого 8-9 років тому, заборонити їм цього я, на жаль, не можу - образ Саші Білого належить творцям картини, продюсерам . Нових зйомок за моєї участі не планується, і навіть якщо мені запропонують знятися в маленькому епізоді, робити цього я не буду - для мене ця тема закрита", - наводить слова Безрукова його прес-служба.

