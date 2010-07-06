На Тернопільщині відбудеться фестиваль до Дня Івана Купали

Сьогодні в урочищі Білий Берег, що у місті Зборів на Тернопільщині, розпочинається ІІІ фольклорно-мистецький фестиваль «Білий Берег. Купальські забави».

Як повідомили кореспондентові УНІАН організатори фестивалю, під час заходу можна буде побачити усі народні звичаї, пов’язані зі святкуванням Івана Купала. Зокрема, буде водіння хороводів, пускання вінків на воду, стрибання через купальський вогонь, котіння вогняного колеса, виготовлення Марени і Купайла.

Театралізоване дійство розпочнеться о 22.00 і триватиме до 3 години ночі, після чого для гостей фесту буде запалено велетенську ватру. Біля вогнища присутні зможуть пограти в ігри і поспівати пісень.

7 липня після обіду організатори обіцяють виступи народних музик, а ввечері – фаєр-шоу і виступи молодіжних гуртів із Тернополя і Львова.

Також у місці проведення фестивалю можна буде пограти у пейнтбол, взяти участь у козацьких змаганнях, оглянути і придбати вироби народних майстрів. Для бажаючих будуть проводитися майстер-класи з їзди верхи, стрільби з лука і пневматичної зброї.