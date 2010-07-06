Умберто Еко написав новий роман

Італійський письменник Умберто ЕКО передав своєму видавцеві в Мілані рукопис нового роману під назвою "Празьке кладовище". Як повідомляє El Pais, книга буде опублікована в жовтні 2010 року.

Згідно синопсису "Празького кладовища", який наводить газета, в центрі оповідання - шпигун, брехун і цинік, який плете інтриги і змови, що поволі визначають долі цілого континенту.

Це вже шостий роман знаменитого письменника і вченого після "Імені троянди" (1980), "Маятника Фуко" (1988), "Острова напередодні" (1994), "Баудоліно" (2000) і "Таємничого полум`я цариці Лоани" (2004). Після публікації "Таємничого полум`я цариці Лоани" Умберто ЕКО казав, що більше не писатиме романів, проте згодом відрікся від своєї обіцянки, нагадує Лента.ру.

Крім своїх романів, У.ЕКО відомий як історик-медієвіст, філолог-семіотик і філософ. Його наукові, науково-популярні і публіцистичні роботи присвячені як середньовічній, так і сучасній культурі. Крім того, він редагував кілька збірок і енциклопедій, приміром "Історія краси" та "Історія потворності", виданих російською відповідно в 2005 і 2007 роках.