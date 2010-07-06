Найдавніше у світі Євангеліє знайдено в Ефіопії

У стародавньому монастирі в Ефіопії зберігається найдавніша ілюстрована християнська книга. За легендою, Євангеліє від Гаріми було ним написане за один день, задля чого Бог затримав захід сонця.

Два примірники стародавніх текстів було знайдено у монастирі Гаріми поблизу міста Адва на півночі країни завдяки зусиллям Фонду ефіопської спадщини, повідомляє The Daily Mail.

Фахівці вважають дивом, що безцінна реліквія вціліла, переживши вторгнення мусульман та Італії, а також пожежу, що у 1930-х роках знищила монастирську церкву.

Євангеліє написано на козячій шкірі ранньою ефіопською мовою - Ge`ez. Малюнки у книгах й досі не поблякли. Експерти вважають, що мають справу також із найдавнішим зразком палітурки.

"Євангеліє від Гаріми перебувало у високому й сухому місці, що допомогло йому зберегтися протягом усіх цих років. Також воно знаходилося в темряві, тож кольори виглядають свіжими", - розповів співробітник фонду Блейр Прідай.

Більшість експертів, що працювали зі знайденою реліквією, робили це безкоштовно, зазначив співробітник фонду.

Згадка про ці тексти вже зустрічалася в оповідях випадкового мандрівника у 1950-х роках, проте вчені попередньо датували її XI сторіччям.

Втім, радіовуглецевий аналіз виявив, що книгу було написано між 330-м та 650-м роками нашої ери.

Монах Гаріма, від якого Євангеліє й одержало свою назву, прибув до країни з Константинополя у 494-му році нашої ери. Тож, один зі знайдених примірників міг бути написаний саме ним - навіть якщо й не за один день, як стверджує легенда.

Євангеліє від Гаріми передадуть до музею, де його зможуть побачити відвідувачі.

"Багатьох з цих старовинних християнських реліквій можна дістатися лише подорожуючи пішки та видираючись до стародавніх монастирів, оскільки доріг у цих гірських районах недостатньо", - розповів Прідай.

"Наразі ми здійснюємо інші реставраційні програми відносно настінних малюнків та релігійних текстів. Ми віримо, що збереження ефіопської культурної спадщини сприятиме збільшенню потоку відвідувачів та розумінню неймовірної історії цієї країни", - зазначив він.

Українська правда