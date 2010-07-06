Пугачова полетіла до Ізраїлю на термінову операцію

Алла Пугачова кинула всі свої справи в Москві і терміново вилетіла до Ізраїлю. Там в одній з елітних клінік, що належить російському олігархові Михайлу Прохорову, Примадонні зроблять операцію.

Як пише видання «Дни.ру», рішення відправиться на лікування за кордон Алла Борисівна прийняла, після того, як відчула себе погано: помутніння в очах, печіння в грудях.

Алла Пугачова пережила вже не одну операцію. Скачки тиску, діабет, несподівано зростаючі кісти, проблеми з ногами і ендокринною системою вже багато років не дають їй спокою. Проте головна проблема Примадонни – серце і судини.

Вперше головний орган дав про себе знати в 2006 році. Тоді Примадонну, котра звернулася до лікарів з легким поколюванням в грудях, відправили до операційної. У неї виявили звуження судин серця через холестеринові бляшки і тут же зробили їй стентування. На жаль, розширювачі через цукровий діабет не прижилися в організмі. У 2008 році Алла знову лягла під ніж хірургів – стенти їй замінили на нові.

Але після пережитого за останній рік проблема знову дала про себе знати. Коли цього року Примадонна прийняла нарешті рішення піти зі сцени, однією з причин стало саме здоров’я. Переживання і стреси викликали підвищення цукру в крові. А цукор обпалює судини і веде до розвитку атеросклерозу і відторгнення стентів. І їх знову потрібно міняти.

Дізнавшись про це, Алла відправилася до Ізраїлю – в елітну клініку, де зібрані найкращі лікарі світу. Окрім цього її власник Михайло Прохоров обіцяв сплатити все лікування.

Термінову операцію Примадонні проведуть на початку липня.