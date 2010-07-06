Джорджа Майкла заарештувала поліція (фото)

Лондонська поліція заарештувала співака-скандаліста Джорджа Майкла, повідомляє "ВВС".

47-річного британського артиста затримали після того, як він на своєму авто в`їхав у будівлю на лондонській Hampstead High Street.

Правоохоронці одразу ж запідозрили Майкла у нездатності керувати автомобілем.

Співака забрали з місця інциденту у поліцейський відділок. Та вже згодом Джорджа відпустили під заставу.

Очікується, що справа про аварію за участю музиканта була відкладена до серпня цього року.

До слова, у 2007-му році Джорджа Майкла позбавили водійських прав на два роки. Тоді співак визнав, що керував авто під дією наркотичних речовин.

А у серпні минулого року Майкл також ризикував втратити на деякий час право керувати машиною. Причиною стало те, що артист врізався у семитонну вантажівку з причепом

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