“Мазепа-фест”: вільний вхід для вільних людей

17-18 липня на Співочому полі Полтави відбудеться щорічний музичний фестиваль-панорама “Мазепа-фест”.

Про це під час прес-конференції у книгарні “Є” заявив головний організатор фестивалю Микола Кульчинський. Також у прес-конференції прийняли участь режисер Сергій Архипчук, представники гуртів-хед-лайнерів “Тельнюк: Сестри” та НЕділя.

За словами Миколи Кульчинського, фестиваль-панорама української культури “Мазепа-фест” був покликаний сприйняти, заохотити та підтримати те, що є українською культурою молоді сьогодні, те, що її формує, уособлює і випереджує. Назвати цей захід на честь гетьмана – була внутрішня потреба захистити і запечатати у свідомості нових поколінь святе для українців ім’я Івана Мазепи – державника та диховного мецената й ідеолога України української.

- Цього року ми залучили максимальну кількість талановитих українських гуртів. Це – О’Торвальд, “Тельнюк: Сестри”, Ревенко-бенд, Ґорґішелі, Вперше чую, Мотор’ролла та інші, - розповідає режисер фестивалю Сергій АРХИПЧУК. – Унікальним цього року є присутність гурту Вперше чую, що фактично є представниками сатири.

Уперше в історії “Мазепа-фест” шанувальники сучасної української музики насолодяться не лише денними, а й вечірніми програмами, що відбудуться 16,17 і 18 липня в полтавському рок-н-рол-кафе “Villa Крокодила”. Вхід на всі заходи фестивалю вільний.

Цьогоріч фестиваль “Мазепа-фест” практично опинився під загрозою зриву. Міська влада довго не давала дозволу на проведення мазепинського святкування на Співочому полі. За словами організаторів, така реакція пояснюється тим, що саме за ініціативи учасників та відвідувачив фесту було зібрано кошти на встановлення пам’ятника Івана Мазепи в Полтаві. Однак монумент не встановлено до нині.

Фестиваль почав своє існування ще у 2003 році, відтоді кожен рік на його сцені презентують свої нові проекти такі українські гурти як “Мандри”, “Бумбокс”, “Кому Вниз”, “Гайдамаки”, “АтмаСфера” та інші. “Мазепа-фест” прикликаний засвідчувати перед світом кращі здобутки сучасної української музики – різножанровї, якісної, професійної.