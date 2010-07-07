Ліндсі Лохан відправили до в'язниці

Суд американського штату Каліфорнію визнав актрису Ліндсі Лохан винною в порушенні умов пробації (умовного терміну, коли засуджений перебуває під наглядом спеціальних органів), яку вона одержала за управління автомобілем у нетверезому стані. Зірку Голлівуду засудили до 90 днів ув`язнення.

Як повідомляє newsru, актриса зі сльозами на очах благала суддю не відправляти її до в`язниці, пояснюючи, що через щільний робочий графік їй складно було дотримуватися умов пробації і відвідувати всі необхідні заходи. Суддя, проте, залишилася непохитною. Вислухавши вирок, Лохан розридалася.