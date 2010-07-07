Зник продюсер Бандитського Петербурга

У Санкт-Петербурзі зник відомий кінопродюсер, голова компанії Кінопітер Леонід Маркін. У Петербурзі він залишив сім`ю і багатомільйонні борги, повідомляє Фонтанка.Ру.

Востаннє Маркіна, продюсера таких серіалів, як Бандитський Петербург, Пером і шпагою, Сонька Золота Ручка, бачили 24 червня, коли той виходив з офісу його компанії Кінопітер.

Наступного дня в міліцію звернулася дружина продюсера, яка повідомила, що додому він не повернувся і на телефонні дзвінки не відповідає.

В офісі Маркіна було проведено обшук, в ході якого виявили записку. У залишеному посланні Маркін просив вибачення у свого ділового партнера за невдале ведення справ і у своєї дружини - за всі біди, що їй заподіяв, повідомляє видання.

За інформацією ГУВС, матеріали перевірки за заявою дружини зниклого продюсера було направлено до слідчого управління Петербургу, а звідти передано до розшукового відділу кримінальної міліції.

Кілька днів тому до відділку зателефонував чоловік, який назвався звукорежисером із Москви. Він повідомив, що 27 червня бачив Леоніда Маркіна в Ізраїлі (у відомого продюсера подвійне громадянство - Росії та Ізраїлю). Чоловік, який дзвонив розповів, що Маркін прогулювався з супутницею і навіть привітався з ним.

Перевіряючи цю інформацію, співробітники міліції встановили, що за своїми документами продюсер за кордон не виїжджав.

За даними ЗМІ, Маркін міг втекти з Петербурга, залишивши сім`ю і борги у розмірі 400 млн рублів.

Частину боргів становить кредит, який продюсер узяв на ведення будівельного бізнесу. Однак цей проект виявився невдалим. Крім того, Маркін залишив без грошей декілька десятків людей, які працювали на його проектах.