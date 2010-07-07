Сьогодні Різдво Іоанна Хрестителя

За церковним календарем сьогодні, 7 липня, православні та греко-католики відзначають Різдво Іоанна Хрестителя - християнського пророка, який повідомив про майбутній прихід Ісуса Христа. Іменується також Іоанн Предтеча, оскільки є попередником Ісуса.

Як свідчить Писання, Іоанн Хреститель народився на півроку раніше ніж Христос, у сім’ї священика Захарії і праведної Єлизавети – тітки Пресвятої Богородиці. Архангел Гавриїл з’явився його батькові у храмі, коли він уже був у поважному віці, і сповістив про те, що в нього буде син.

Предтеча виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння постом і молитвою. Залишався пустельником, доки Господь не закликав його до служіння.

Виступ Іоанна Хрестителя на всенародну проповідь відбувся, коли йому було 30 років. Тих, які покаялись у гріхах, Іоанн хрестив водою у річці Йордан, готуючи їх до духовного хрещення Ісусом Христом. Разом із усіма на берег річки Йордан прийшов і Христос, якого Іоанн також охрестив у воді.

Предтеча безстрашно викривав гріхи й облуду не тільки серед простих людей, але й серед верхівки знаті. Іоанн Хреститель всенародно засуджував царя Ірода за те, що він одружився з Іродіадою - дружиною свого живого брата, за що Предтечу заарештували і близько року тримали у в’язниці.

В день свого народження Ірод обіцяв доньці Іродіаді Соломії, що догодила йому і його гостям танцем, виконати будь-яке її бажання. Через намову матері Соломія забажала голову Іоанна Хрестителя. Іоанна було страчено, його голову на таці подали Соломії.