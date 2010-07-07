У Білорусі стартує "Слов'янський базар"

У Білорусі сьогодні відкривається XIX Міжнародний фестиваль мистецтв "Слов`янський базар". З 7 по 19 липня тут виступлять представники 34 країн світу, зокрема Томас Андерс і Тото Кутуньо. Традиційно пройде конкурс естрадних виконавців.

Як повідомляє прес-служба фестивалю, у цілому в рамках "Слов`янського базару" заплановано 70 культурних проектів, які проходитимуть на 16 фестивальних майданчиках.

Зокрема, на сцені Літнього амфітеатру з сольними програмами виступлять Томас Андерс, Тото Кутуньо, Юрій Антонов, Олена Ваєнга, Олександр Серов, Стас Михайлов, Валерія, пародист Олександр Пєсков, Дмитро Хворостовський у супроводі президентського оркестру Республіки Білорусь. Тут же відбудеться творчий вечір Раймонда Паулса.

Також у рамках фестивалю пройдуть виступи джаз-кабаре Олега Скрипки і Ніно Катамадзе з гуртом Insight. Уперше буде встановлена сцена на площі Перемоги. 10 липня тут виступлять переможці та учасники "Євробачення", 14 липня – переможець європейського конкурсу Діма Білан.

У день відкриття і закриття фестивалю на сцену вийдуть зірки естради з Росії, України, Білорусі та інших країн: Юрій Антонов, Микола Басков, Ваєнга, Лариса Доліна, Жасмин, Михайлов, Федорова, Хворостовський, Білан, Валерія, Варвара, Савичева, Пресняков і Подольська, Корнелюк, Ані Лорак, група "Блєстящі", балет Алли Духової "Тодес", ансамблі "Сябри" і "Пєсняри", артисти Білоруського державного цирку, московський оркестр волинщиків та багато інших.

На Міжнародному конкурсі естрадних виконавців "Вітебськ-2010", який традиційно проходить у рамках Міжнародного фестивалю мистецтв "Слов`янський базар у Вітебську", Україну представлятиме молода співачка, переможниця восьмого сезону телепроекту "Шанс" Інна Воронова. Вона виконає три пісні: хіт Селін Діон "Surrender", кавер-версію на пісню Ані Лорак "Не кажи про любов" і ліричну композицію в супроводі Національного концертного оркестру Білорусі, спеціально написану для цієї події.

Міжнародне журі конкурсу очолить співачка Таїсія Повалій, яка в 1993 році стала володаркою гран-прі конкурсу. Усього в конкурсі естрадної пісні візьмуть участь представники 19 країн.

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