Визначено фільми відкриття і закриття Одеського кінофесту

9 липня в 12:00 в конференц-залі готельного комплексу «Аркадія Плаза» (Одеса, вул. Посмитного,1) відбудеться прес-конференція організаторів ОМКФ, на якій буде оголошено склад міжнародного журі фестивалю, а також фільми, які відкриють і закриють програму кінопереглядів.

Одеський міжнародний кінофестиваль пройде з 16 по 24 липня. У конкурсній програмі кіноогляду – 16 повнометражних картин-прем`єр цього року зі всього світу, серед яких – стрічка «Пістолет Страдиварі» українського режисера Олексія Луканева, а також фільми Джузеппе Торнаторе, Девіда Лі Міллера і Доріс Дері.

У рамках спеціального проекту «Літня кіношкола» на ОМКФ відбудуться майстер-класи зірки стрічок «Достукатися до небес» і «Леді-яструб», голландського актора Рутгера Хауера, класиків режисури Йоса Стеллінга, Кіри Муратової, Кшиштофа Зануссі, Юрія Маміна, а також Сергія Чліянца, Олексія Айгі, Вадима Перельмана і Наума Клеймана.

На фестивальних майданчиках буде представлено близько 100 фільмів. Родзинкою фестивалю стане відкритий показ відреставрованій копії картини Сергія Ейзенштейга «Броненосець «Потьомкін». Легендарний фільм демонструватиметься просто неба на потьомкінських сходах під живий виступ симфонічного оркестру увечері 17 липня.