Скрипка сумнівається, що президент Янукович завітає на Країну мрій

Цьогорічний етнічний фестиваль Країна Мрій, що відбудеться 10-11 липня на Співочому полі в Києві, матиме чимало новацій.

Про це під час творчої зустрічі “Салон муз” заявив ініціатор фестивалю Олег Скрипка.

За його словами, кожного року все і більше і більше організацій намагаються долучитися до Країни Мрій заради простої допомоги, а не прибутків. Країна Мрій-2010 включатиме в себе як і минулорічні вдалі проекти, так і цікаві новинки.

- Усе почалося з десять років тому, коли моїм сусідом був Микола Пересунько, – розповідає Олег Скрипка. – Одного разу я дізнався, що він директор Співочого поля. Згодом він запропонував мені влаштувати якийсь гарний рок-концерт, справжній, український. Все це розвивалося, і сьогодні Країна Мрій – це такий собі індикатор громадського суспільства.

Цьогорічний фестиваль завдяки “Мамаєвій слободі” продемонструє всім гостям лицарські двобої, пригощатиме японським та карпатським чаєм, вчитиме чайній церемонії і зав’язувати кімоно. А от алкоголю у Країні Мрій не буде – головним спонсором заходу залишається CocaCola, то ж всі інші напої виключені. Як завжди звучатимуть лише нові програми музичних гуртів.

Генеральний директор музичного каналу М1 Валентин Коваль зауважив, що унікальність фестивалю у тому, що він росте знизу, а не засівається певними політичними силами.

Хоча в минулі роки Віктор Ющенко відвідував Країну Мрій, то в присутності нового президента Олег Скрипка сумнівається.

- На одному з минулих фестивалів до нас на Літературну Країну завітав Віктор Ющенко, – розповідає Віталій Капранов. – Купив книжку. Що ж – йому приємно, а нам заробіток. А взагалі кожен рік на святі можна побачити багато політиків, що відвідують його інкогніто.

Також він додав, що Країна Мрій – це саме ті два дні, де від політиків можна відпочити. До того ж, це дні літератури та музик в народів світу. Тут у кожного є своя відповідальність.

Новим проектом також стане кінозал “Відкрита ніч”.

- У попередні роки “Відкрита ніч” була незалежним проектом, – каже керівник кінопоказу, режисер Михало Іллєнко. – Але цього року у нас були певні проблеми, а Країна Мрій допомогла їх вирішити, тож ми і об’єдналися.

У програмі фестивалю ви побачите кілька нових анімаційних фільмів відомого режисера, призера Берлінського кінофестивалю Степана Коваля. У позаконкурсній програмі фестивалю глядачі побачать прем’єру одного кадру для фільму «ТойХтоПройшовКрізьВогонь”, який Михайлові Іллєнку вдалося зняти в Кордильєрах.

Катерина Зінов’єва