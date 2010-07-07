Українські музиканти вимагають захисту авторських прав

Українські музиканти, виконавці та продюсери об`єдналися проти незаконного використання об’єктів авторського права і вимагають від народних депутатів негайно ухвалити законопроект про захист авторського та суміжних прав.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила громадська організація «Коаліція виконавців і продюсерів України».

Зокрема, продюсери, автори та артисти виступили на підтримку законопроекту № 6523 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», що покликаний врегулювати авторські та суміжні права в Україні з урахуванням норм європейського законодавства та посилити їхню охорону.

За словами директора Коаліції виконавців та продюсерів України Дмитра ПРИКОРДОННОГО, вперше за сім років у українських музикантів з’явився шанс отримати законне регулювання захисту авторського та суміжних прав щодо шоу-бізнесу, а на практиці – повернення грошей правовласникам, в музичну індустрію.

На його думку, прийняття законопроекту сприятиме активному розвитку культури в Україні.

Д.ПРИКОРДОННИЙ нагадав, що постанови Кабміну №71, №72 від 18.01.2003 року зобов’язали виплачувати виконавців винагороду (роялті) за використання об’єктів авторського та суміжних прав у публічній сфері (кафе, бари, ресторани). Але у чинному законі «Про авторське право і суміжні права» немає чітких критеріїв для визначення організацій колективного управління. За словами Д.ПРИКОРДОННОГО, «на практиці склалася ситуація, що в один ресторан одночасно приходило декілька організацій, кожна з яких заявляла, що саме їй треба платити», в результаті користувачі взагалі відмовлялися виплачувати винагороду.

«Музична індустрія знаходиться на межі краху. Нічого не працює. Всі отримують кошти за рахунок продюсерів – вони платять авторам, композиторам, виконавцям і утримують індустрію», - зазначив Д.ПРИКОРДОННИЙ.

За його словами, у 2009 році українська музична індустрія втратила за використання авторських та суміжних прав у публічній сфері близько 25 млн. доларів.

Також Д.ПРИКОРДОННИЙ повідомив, що громадська організація «Коаліція виконавців і продюсерів України» об’єднує велику кількість артистів, серед яких співаки Андрій ДАНИЛКО, Ані ЛОРАК, Тіна КАРОЛЬ, ГАЙТАНА, гурти «Віа-Гра», «НеАнгели», «СКАЙ», «Алібі», «Тартак» та інші.

На думку Д.ПРИКОРДОННОГО, «якщо в цих артистів вкласти мільйони євро – вони будуть популярними і у Європі».

Продюсер, генеральній директор холдінгу Lavina Music Едуард КЛІМ вважає, що ухвалення законопроекту № 6523 дозволить ефективно боротися з “піратством” в Україні та може стати моделлю для відстоювання авторських прав в інших сферах.

«Сьогодні не існує жодного правила гри - в цьому ж законопроекті вони містяться. В країні з’являться реальні гроші для підтримки культури на високому рівні. Все впирається в гроші, яких нема де взяти – насправді вони є», - впевнений Е.КЛІМ.

У свою чергу, продюсер Mama Music Юрій НІКІТІН зазначив, що гроші за використання об’єктів авторського права на сьогодні не отримує ніхто – ані продюсери, ані автори, ані виконавці.

«Роялті за публічне відтворення хіта «Отель Каліфорнія» дозволяє гурту EAGLES існувати безбідно все життя. Кількість концертів сьогодні зменшилась, продаж DVD-дисків впала – тільки роялті – те, що буде фінансувати індустрію у майбутньому. Галузь недоотримує гроші, люди вимушені шукати роботу закордоном. Ми турбуємося про індустрію в цілому», - підкреслив Ю.НІКІТІН.

Лідер гурту Mad Heads XL Вадим КРАСНООКИЙ звернув увагу на важливість ретельного підходу до визначення структури, на яку буде покладено обов’язки зі збору роялті, «щоб гроші не збирали незрозумілі люди, і вони доходили до правовласників».

«Йдеться не про інтерес декількох артистів, а про прозорі правила гри в сфері, які б відповідали світовим стандартам», - зазначив він.

Українські зірки шоу-бізнесу та їхні продюсери зазначили, що готові до відкритого діалогу як із владою та народними депутатами, так і з противниками прийняття законопроекту № 6523, якщо такі знайдуться.

Довідка УНІАН. У проекті закону № 6523 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» особлива увага приділена положенням права слідування, репрографічного відтворення творів, кабельної ретрансляції, договірних відносин, встановлення відповідальності за порушень вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, йдеться у пояснювальній записці.

Проект закону передбачає державне регулювання питань, пов’язаних із створенням, діяльністю організацій колективного управління. У законопроекті запропонована схема збору та розподілу винагороду уповноваженими організаціями колективного управління.