У Київраді не підтримали перейменування вулиці Мазепи

Постійна комісія Київради з питань культури та туризму вдруге вирішила не підтримувати проект рішення про перейменування частини вулиці Івана Мазепи на Лаврську.

Про це повідомляє прес-служба депутатської фракції Блоку Юлії Тимошенко у Київраді з посиланням на сьогоднішнє рішення комісії.

Проектом рішення пропонується перейменувати на Лаврську частину вул. Мазепи, що проходить від площі Слави до площі Великої Вітчизняної війни.

Більше того, члени комісії вирішили звернутись до компетентних органів з вимогою звернути увагу на факти вандалізму на вулиці І.Мазепи. Як повідомив голова комісії Олександр БРИГИНЕЦЬ, мова йде про випадки, коли на будинкових табличках було зафарбовано назву вулиці І.Мазепи, а наприклад, на будівлі № 19 – назву вулиці самовільно змінено на Лаврська.

«Сьогодні хтось зафарбував ім’я Мазепи, завтра хтось зафарбує ім’я Шевченка, а хтось захоче на свій розсуд перефарбувати назву Московської чи Ленінградської площ. Усьому цьому одне ім’я – вандалізм. Я вважаю, якщо після цього факту депутати Київради проголосують за скандальне рішення щодо перейменування частини вул. І.Мазепи на вул. Лаврську – означатиме підтримку вандалізму», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Депутат вважає, що питання перейменування вул. І.Мазепи на вул. Лаврську набирає політичного відтінку, водночас втягується суспільство, де кожен відстоює своє.

«Підтримати перейменування саме зараз, коли вандали осквернили ім’я Мазепи, - це все одно що виступити за демонтаж пам’ятника Леніну після вимазання його фарбою. Зафарбовування імені гетьмана на будинкових табличках – це болісний недемократичний симптом суспільства. На жаль, не всі депутати і кияни розуміють, наскільки небезпечно підігравати вандалам», - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

На його переконання, ідеальним вирішенням цього питання було б проведення референдуму з питання перейменування вулиці під час місцевих виборів, оскільки на сьогодні не було проведено ані громадських слухань, ані рішення комісій з питань самоврядування та перейменування.

Як повідомляв УНІАН, 25 жовтня 2007 року Київрада перейменувала вул. Січневого повстання (Печерський район столиці) у вул. І.Мазепи.

На початку червня Київська міська держадміністрація одержала від однієї з православних церков листа з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську. Прес-служба КМДА повідомила, що у зверненні йдеться про повернення зазначеній вулиці історичної назви, яку вулиця мала до перейменування на вулицю Січневого повстання, а потім на Івана Мазепи. Питання перейменування мало бути винесене на найближче засідання Київради.

У свою чергу, на сайті Української народної партії того ж дня була оприлюднена інформацію, що на засіданні Київради з питань туризму депутат та на той час заступник глави КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ повідомив про звернення глави Російської православної церкви Патріарха КИРИЛА до київських урядовців про перейменування вулицю Івана Мазепи на Лаврську. УНП тоді виступила з заявою проти перейменування вулиці І.Мазепи «на догоду Москві», «оскільки це може принизити гідність українців».

Трохи пізніше голова Синодального інформаційного відділу Московського патріархату Володимир ЛЕГОЙДА у коментарі УНІАН-релігії заявив, що Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ не звертався до українських властей з проханням перейменувати вулицю Івана Мазепи на Лаврську.