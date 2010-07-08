Кабмін заборонив прокат фільмів, дубльованих не в Україні

Кабінет Міністрів заборонив видачу прокатного посвідчення фільмам, які дубльовані або озвучені не на території України.

Про це йдеться в постанові Кабміну № 551 від 21 червня.

Відповідні зміни уряд вніс у положення про державне посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів.

Згідно з постановою, для отримання прокатного посвідчення власник прав на фільм повинен подати до Держкіно фільмокопію, дубльовану (озвучену, субтитровану) українською мовою на території України суб`єктом господарювання, який виробляє товари, виконує роботи та надає послуги на території України.

Виняток становлять авторські фільми - вони можуть бути озвучені або дубльовані не на території України за умови, що в український прокат виходять вони тиражем не більше 10 фільмокопій.

Нагадаємо, що 1 липня міністр культури і туризму Михайло Кулиняк повідомив, що Кабмін має намір дозволити дубляж фільмів іноземними мовами при обов`язковому субтитруванні українською та проведення дубляжу на території України.

Як повідомлялося, за словами джерела в Кабміні, прем`єр-міністр Микола Азаров вимагає вирішення питання з поверненням російського дубляжу в кінотеатри в найкоротші терміни і вже висловлював невдоволення його затягуванням.