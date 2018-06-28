Кінопрем’єри тижня: вампіри, хижаки та аватари

З 8 липня у кінотеатрах України кінопрем’єри, яких чекали мало не рік – продовження всесвітньовідомої вампірської саги “Сутінки”, 3D-фентезі від режисера М. Найта Ш’ямалана та таємнича стрічка “Хижаки”. Тож, новий літній кінопрокатний тиждень з впевненістю можна назвати фантастичним, а також вампіричним та аватарним.

“Сутінки. Сага. Затемнення” – розповість про любовний трикутник головних героїв двох попередніх частин фільму – звичайної дівчини Белли, вампіра Едварда Каллена та вовкулаки Джейка. Крім того, Беллі загрожує смертельна небезпека – вампірша Вікторія, яка жадає помстити за коханого Джеймса, вбитого Калленом ще в першій частині, продовжує наполегливо переслідувати дівчину. Разом з тим Сіетл охоплений хвилею вбивств. Чи пов’язано це якось з помстою, яку готує Вікторія?

Белла ж має зробити вирішальний вибір – залишатися смертною людиною чи стати безсмертним вампіром? Від її рішення залежатиме не лише її доля, а й крихкий мир між вампірами та вовкулаками.

“Сутінки. Сага” залишаються одним з найсуперечливіших тінейджерських фільмів. За два роки свого існування він встиг отримати купу “Золотих малин”, після чого одразу отримував більшість кіношних премій MTV. А одноіменна книга американської авторки Стефані Маєр і досі очолює списки світових бестселлерів. Україну теж не оминув “вампірський сказ” – у багатьох містах країни створено офіційні фан-клуби, постійно відбуваються зустрічі шанувальників і мало чи не кожна 15-річна дівчинка має у соціальній мережі окремий альбом з фотографіями Паттінсона.

Акторський склад стрічки залишається незмінним – Роберт Паттінсон, Крістен Стюарт, Тейлор Лотнер, Джексон Ретбоун, Ешлі Грін та інші як і раніше мастять обличчя блідим гримом і розважають підлітків усього світу.

“Останній володар стихій” – нова фентезійна стрічка відомого режисера М.Найта Ш’ямалана, намагатиметься повернути довіру глядачів до ЗD після менш вдалих “Битв титанів”. Щоправда, сюжет фільму менш епічний.

Повітряні кочівники, Племя Води, Царство Землі та Вогняний Народ – чотири нації, що символізують чотири стихиї, ідеальний баланс і що були пов’язані між собою долею, коли Вогняний Народ почав жорстоку війню проти всіх. Він близький до перемоги…

Виявившись між боротьбою і хоробрістю, юний Аанг розуміє, що він – Аватар, здатний володорювати всіма чотирма стихіями, і що лише він зможе повернути баланс і відновити мир на землі. Тож разом з повелителькою води Катарою та її братом Соккою він вирушає у подорож.

Головну роль у “Володарі стихій” виконав Джексон Ретбоун, відомий глядачам за двома попередніми частинами саги “Сутінків”, де йому дісталась другорядна роль неврівноваженого вампіра. Серед інших – Дев Патель, Нікола Пельтц, Кліфф Кертіс, Джессіка Андрес, Ноа Рінгер та інші.

“Хижаки” являються однією з найтаємничіших прем’єр не лише тижня, але й літа. Одним з головних рекламних ходів режисера Німрода Антала стало... нерозголошення сюжету стрічки. Відомо лише, що сценарій побудований на тексті Родрігеза, який той написав ще 15 років тому.

За версією Родрігеза, дія розгортається на планеті хижаків, де влаштовувалися гладіаторські бої між кращими полоненими воїнами різних видів. Головний приз – життя і наступний бій.

Жанр “Хижаків” визначено як бойовик, пригоди, триллер, жахи та фантастика. Чи то нерішучість режисера зупинитися на лаконічній характеристиці, чи то кривава космічна фантастика, що зведена на шокуючій наприкінці фільму таємниці. Так чи інашке, але “Хижаки” – одна з перших фантастичних стрічок про іншу планету, випущених після “Аватара”.

Головні ролі у фільмі виконали Едріан Броуді, Тофер Грейс, Лоренс Фішберн, Олег Тактаров, Денні Трехо та інші.

Катерина Зінов’єва