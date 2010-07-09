У третій частині Людей у чорному агенти перенесуться в 1969 рік

У Мережі з`явилися деякі деталі сюжету третьої частини знаменитого фільму про таємного агента Люди в чорному.

Як повідомляє сайт JoBlo, у новій серії комедійно-фантастичної стрічки з`являться обидва виконавці головних ролей - Вілл Сміт і Томмі Лі Джонс.

За сюжетом, агент Джей (Вілл Сміт) перенесеться в 1969 рік, де йому доведеться допомагати молодому агенту Кею (Джош Бролін) рятувати світ від злодія на ім`я Яз (Yaz) (Жемейн Клемент). Його описують як "пекельного байкера", схожого одночасно на "Денніса Хоппера і сатану".

При цьому агенти розсекретять багатьох знаменитостей кінця 60-х. Зокрема, з`ясується, що Йоко Оно, Джимі Хендрікс і Енді Уорхол були прибульцями. Останній навіть допоможе агентам впоратися з їхньої місією.

Зйомки Людей у чорному-3 стартують влітку 2010 року. Режисером фільму став творець попередніх серій Баррі Зонненфельд.

Сценарій написали Ітан Коен (Мадагаскар 2) і Девід Коеп (Місія нездійсненна, Війна світів, Індіана Джонс і Королівство кришталевого черепа).

Як повідомлялося раніше, вихід фільму Люди в чорному-3 заплановано на 2012 рік, стрічка вийде у форматі 3D.