Завтра в Києві відбудеться найбільший в Україні open-air

10 липня на київському аеродромі Чайка відбудетьяс найбільший open-air в Україні - Global Gathering Freedom Music 2010.

Про це повідомляє Корреспондент.

Протягом одного дня на фестивалі виступлять понад 40 артистів зі США, Канади, Великобританії, Німеччини, Голландії та України. Хедлайнером події стане Armin Van Buuren (Армін ван Бюрен).

На сьогоднішній день бюджет фестивалю перевищив $ 1 млн., майже половина з якого витрачена на технічне оснащення, світло та звукову апаратуру.

Більше 30% бюджету Global Gathering Freedom Music 2010 склали гонорари та побутові райдери артистів. Головні зірки фестивалю прилетять до Києва спеціальними чартерними рейсами і пересуватимуться містом на автомобілях представницького класу.

Як повідомлялося раніше, однією з ключових подій фестивалю стане вперше в Україні виступ знаменитого голландського діджея Fedde Le Grand.

Крім цього, вперше в нашій країні виступлять такі визнані зірки електронної музики, як німецький хаус-і техно-діджей Loco Dice і популярний канадський дует Sultan & Ned Shepard.

Артисти будуть розподілені в залежності від музичного напрямку по чотирьох сцен. Окрім головної сцени на фестивалі працюватимуть техно-майданчик Freedom Music Stage з хедлайнерами Dubfire і Loco Dice, транс-сцена Kiss FM Global Stage на чолі з Gareth Emery і Eddie Halliwell, а також драм-н-бейс Djam тераса з хедлайнерами DJ Hype і Friction.

Україну представлять кращі діджеї країни: Spartaque, Sender, Tapolsky і ще два десятки представників вітчизняної електронної музики.

Всі фестивальні сцени будуть працювати одночасно, а загальна територія фестивалю складе шість з половиною гектарів.

"Зараз ми можемо сміливо сказати, що фестивалів подібного масштабу в Україні ще не проводилося. Крім сильного складу артистів, ми готуємося здивувати відвідувачів якістю світла та звуку. До речі, загальна маса фестивального обладнання складає 140 тонн - стільки, наприклад, важить Boeing 747 ! А загальна потужність звукових систем - 700 кіловат, тобто звучати це буде гучніше, ніж реактивний двигун! ", - повідомив організатор фестивалю Global Gathering Freedom Music Дмитро Феліксом.

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Вперше Global Gathering відбувся у Великобританії в 2000 році. За час існування фестивалю тут виступили практично всі провідні зірки світової електронної сцени: від Prodigy, Daft Punk, Chemical Brothers до David Guetta, Tiesto і Paul van Dyk. Після грандіозного успіху на батьківщині фестиваль почав проподитись у восьми містах на трьох континентах.

В Україні він вперше відбувся в 2007 році і відразу ж став наймасштабнішим фестивалем під відкритим небом, щорічно збираючи тисячі шанувальників клубної культури.

У 2009 році фестиваль, вартість квитків на який склала від 190 грн. (стандарт) і від 500 (Vip), відвідало близько 30 000 людей.

