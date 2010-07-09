З 5 по 8 липня у Парижі відбувся Тиждень високої моди сезону осінь-зима 2010-2011. Про це повідомляє Корреспондент.

Свої колекції на ньому представили відомі кутюр’є та будинки моди, що є членами Синдикату високої моди, зокрема Christian Dior, Chanel, Franck Sorbier, Jean Paul Gaultier, Stephane Rolland, Valentino.

Однак деякі марки відмовилися від участі у цьому заході. Зокрема, свої покази відмінив дизайнер Рікардо Тіші, що працює для модного дому Givenchy. Замість дефіле він провів невелику закриту демонстрацію 10 нових нарядів замість 30, які звичайно готують для однієї колекції.

Незадовго до Тижня високої моди представники цієї марки заявили про закриття лінії Haute Couture в кінці року через фінансові труднощі і про перехід на індивідуальне обслуговування своїх клієнтів.

Відкрився Тиждень високої моди показами колекцій англійських дизайнерів Вів’єн Вествуд та Джона Гальяно, який працює для марки Christian Dior. Їхні творіння вирізнялися яскравими кольорами й незвичними фасонами.

Дуже елегантну колекцію продемонстрував німецький дизайнер Карл Лагерфельд, створену для модного дому Chanel.