Чи бив Мел Гібсон Григор'єву?

Поліція Лос-Анджелеса приступила до розслідування заяви російської моделі та піаністки Оксани Григор`євої про те, що її колишній цивільний чоловік, голлівудський актор Мел Гібсон вдарив її.

Про це інформував у четвер, 8 липня, офіційний представник управління поліції Лос-Анджелеса Стів Вітмор. Він підтвердив, що минулого понеділка правоохоронці взяли свідчення у Григор`євої.

За словами окружного шерифа, факт фізичного насильства нібито відбувся в січні в каліфорнійському будинку Гібсона в районі Малібу. Григор`єва названа жертвою насильства.

"Розслідування (можливого) факту насильства було розпочато детективами поліцейської дільниці Малібу ЛОСТ Хіллс. Детективи, що займаються розслідуванням, збирають інформацію щодо цих звинувачень. У зв`язку з тим, що попереднє розслідування, іншої інформації на даний час немає", - йдеться в заяві поліції.

За оцінкою представника поліції, на проведення повного розслідування, яке перебуває в початковій стадії, може знадобитися місяць.

Представник Гібсона не став давати коментарів з цього приводу.

Раніше Верховний суд Лос-Анджелеса задовольнив клопотання Григор`євої, заборонивши зірці Голівуду шукати зустрічі або намагатися зв`язуватися іншими способами з колишньою подругою. Росіянка мотивувала своє звернення до суду тим, що кіноактор, за її словами, схильний до побутового насильства і у ряді випадків вів себе "вкрай брутально" щодо неї.

Гібсон направив зустрічне клопотання до суду Лос-Анджелеса, вимагаючи у тому числі заборонити екс-подрузі розкривати інформацію, що стосується їх взаємин у минулому. Однак, як стверджує Григор`єва, поки прохання актора залишилося без відповіді.

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Нагадаємо, що Мел Гібсон і Оксана Григор`єва почали зустрічатися навесні 2009 року. Їхній роман став причиною розлучення Гібсона і його дружини Робін, з якою він прожив у шлюбі 28 років і має сім спільних дітей.

30 жовтня Григор`єва народила Гібсону восьму дитину - дочку Люсію. Для неї це друга дитина - у Григор`євої є 12-річний син Олександр від колишнього Джеймса Бонда, актора Тімоті Далтона.

Через кілька місяців Гібсон і Григор`єва оголосили про свій розрив. В останні місяці Гібсон і Григор`єва вели судову справу щодо прав на опікунство над їхньою спільною дитиною.





Корреспондент.net

