Одеський кінофестиваль відкриє стрічка Паскаля Шоме «Серцеїд»

Одеський міжнародний кінофестиваль сформував остаточний склад журі, підтвердив фільми відкриття-закриття і графік майстер-класів у рамках «Літньої кіношколи». Крім того, усе вже готово до презентації фільмів-учасників кіноогляду.

Відкриє ОМКФ прем`єра в СНД картина Паскаля Шоме «Серцеїд» з Роменом Дюрі і Ванессою Параді. Це історія ловеласа Олексія, який займається тим, що за замовленням руйнує небажані романтичні союзи. Але одного разу його бездоганна репутація постає під загрозу, оскільки йому доручають розбити ідеальну пару.

Як розповіла Вікторія Тігипко, для участі в ОМКФ відбиралися переважно ті фільми, які навряд чи потраплять у широкий прокат. У одній з головних фестивальних секцій – конкурсній програмі – буде показано 16 картин, підібраних на престижних світових фестивалях – «Кінотаврі», Каннському, Берлінському, Венеціанському кінофорумах.

Володаря головного призу визначить міжнародне журі на чолі з голландським класиком арт-хаусу Йосом Стеллінгом. До складу журі також увійде французький актор Грегуар Колін, український кінокритик і голова Союзу кінематографістів України Сергій Тримбач, арт-директор фестивалю «goEAST» Світлана Сікора і російський кінопродюсер Сергій Чліянц.

Закриє фестиваль українська прем`єра фільму Дмитра Месхієва «Людина біля вікна». Головну роль у картині зіграв Юрій Стоянов, який також виступив і співавтором сценарію. Гуморист з «Містечка», яке заявило про себе як серйозний актор у фільмі Микити Міхалкова «12», у Месхіва зіграв немолоду, неуспешну і нещасну людину Дронова. Він чудово уміє робити тільки одне – вкладати у вуста людей, за якими він спостерігає, правильні слова, і змінювати їхні долі.

Одесі не звикати до гучних подій, але, схоже, перший Одеський міжнародний кінофестиваль має намір здивувати навіть звичну до великомасштабних заходів Південну Пальміру. Організатори кіноогляду, який пройде за підтримки торгової марки «Шустов» 16-24 липня, вже підтвердили участь у заході Рутгера Хауера, Йоса Стеллінга, Отара Іоселіані, Кшиштофа Зануссі, Кіри Муратової і багатьох інших зірок кіно.

Крім того, у програмі ОМКФ – показ копії «Броненосця «Потьомкіна», що просто неба реставрується, прямо на потьомкінських сходах, проект «Літня кіношкола» і майже сотня фільмів, в яких присутній гумор у всіх його проявах. Глядачів чекають світові прем`єри і кращі кінохіти останнього сезону, які раніше не демонструвалися в СНД.