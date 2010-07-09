Презентація книги «1150-річчя з часу першого Аскольдового Хрещення Русі»

"1150-річчя з часу першого Аскольдового Хрещення Русі" - тема прес-конференції, яка відбудеться 15 липня о 13.30 у конференц-залі ІА «УНІАН» (Київ, вул. Хрещатик, 4).

Інформаційний привід: 15 липня, у день Покладання Ризи Божої Матері у Влахерні, за старою дореволюційною традицією відзначається пам’ять про перше Аскольдове Хрещення Русі, яке відбулося на 128 років раніше за Володимирове Хрещення. У 2010 році сповнюється 1150 років від часу походу на Константинополь у 860 році київського князя Аскольда та прийняття ним після цього християнства. З нагоди цього ювілею з благословення Предстоятеля УПЦ Митрополита Володимира Київського і всея України видавництвом «Дух і літера» видано книгу С.Шумила «Князь Оскольд і християнізація Русі», присвячену 1150-річчю з часу першого Аскольдового Хрещення Русі. Під час прес-конференції відбудеться презентація книги.

Учасники прес-конференції:

Протоієрей В.Савельєв, голова видавничого відділу УПЦ, настоятель церкви св. Апостола Андрія Первозванного біля Аскольдової могили;

Сігов К.Б., кандидат філософських наук, директор видавництва "Дух і Літера" та Центру Європейських гуманітарних досліджень Національного університету "Києво-Могилянська академія";

Шумило С.В, автор книги «Князь Оскольд і християнізація Русі»;

Жук П.Ф., голова «Товариства пам’яті князя Оскольда», заступник голови Голосіївської райдержадміністрації м. Києва;

Гломозда К.Ю., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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